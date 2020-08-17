Лондон сохранит санкции ЕС против Белоруссии по истечении переходного периода после Brexit

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании продолжит применять в отношении Белоруссии действующие санкции Евросоюза, когда завершится переходный период после Brexit в конце года. Об этом заявила в понедельник представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Соединенное Королевство сохранит действующие санкции ЕС в отношении Белоруссии в качестве собственных санкций после окончания переходного периода после Brexit", - цитирует ее агентство Reuters.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. После его окончания Великобритания также должна будет установить собственный санкционный режим в отношении стран, ограничительные меры против которых королевство вводило вместе с ЕС.