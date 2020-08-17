Председатель ОБСЕ предложил Белоруссии принять его с визитом для обсуждения ситуации

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОБСЕ.

"Правительству Белоруссии было направлено официальное предложение принять с визитом действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Раму и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде для встречи с правительством и представителями оппозиции", - отмечается в заявлении.

Председательствующая в ОБСЕ Албания в очередной раз выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Белоруссии, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, предполагаемыми пытками и жестоким поведением правоохранительных органов, указывает пресс-служба. "Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Белоруссии. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении организации.

Уважение суверенитета и территориальной целостности

Председательствующая в ОБСЕ Албания подчеркивает необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Белоруссии.

"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, включая содействие и защиту основных свобод и прав человека, а также уважения суверенитета и территориальной целостности [Белоруссии]", - отмечается в заявлении.

Ранее председательствующая в ОБСЕ Албания сообщила, что направила правительству Белоруссии предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются вторую неделю. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.