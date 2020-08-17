{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Сотни людей собрались у СИЗО, где, предположительно, содержится блогер Сергей Тихановский

Собравшиеся скандируют: "Выпускай"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотни людей собрались в понедельник вечером у СИЗО №1 на улице Володарского в центре Минска, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Здесь, как полагают представители оппозиции, содержится блогер Сергей Тихановский, которому было отказано в регистрации на выборах президента и вместо которого свою кандидатуру выставила его супруга Светлана. Собравшиеся скандируют: "Выпускай".

Сюда же подошла большая колонная манифестантов с площади Независимости. Люди заполнили всю проезжую часть.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Председатель ОБСЕ предложил Белоруссии принять его с визитом для обсуждения ситуации
Он также подчеркнул важность уважения суверенитета Белоруссии
Читать полностью