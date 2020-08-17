Сотни людей собрались у СИЗО, где, предположительно, содержится блогер Сергей Тихановский

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотни людей собрались в понедельник вечером у СИЗО №1 на улице Володарского в центре Минска, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Здесь, как полагают представители оппозиции, содержится блогер Сергей Тихановский, которому было отказано в регистрации на выборах президента и вместо которого свою кандидатуру выставила его супруга Светлана. Собравшиеся скандируют: "Выпускай".

Сюда же подошла большая колонная манифестантов с площади Независимости. Люди заполнили всю проезжую часть.