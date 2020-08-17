Латвия вручила ноту Белоруссии в связи с задержанием двух граждан республики

РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Латвия вручила ноту протеста Белоруссии в связи с задержанием двух граждан этой балтийской республики во время протестных акций в соседней стране. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Руководитель Дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява в понедельник встретился с послом Белоруссии в республике Василием Марковичем, чтобы вручить ему ноту и выразить позицию о действиях белорусских силовых структур. "Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруссии необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию. МИД требует от властей Белоруссии провести полное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить о результатах расследования", - говорится в сообщении.

На встрече с Марковичем Клява также утверждал, что президентские выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. "Для разрешения ситуации необходимо провести новые президентские выборы, которые бы организовала новая Центральная избирательная комиссия Белоруссии при участии международных наблюдателей", - считает МИД Латвии.

"Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Белоруссии физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов. Соответствующие должностные лица, которые допустили насилие и нарушения прав человека, должны быть привлечены к ответственности и наказаны", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, МИД Латвии призывает посла Белоруссии известить Минск о том, что "не стоит искать внешнего врага в решении внутренних проблем страны". "Попытки представить страны Балтии и НАТО как враждебные Белоруссии силы могут еще больше усугубить нынешние сложные отношения с официальным Минском", - отмечает министерство.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник сообщил, что Маркович вызван в министерство для разъяснения высказываний белорусского президента Александра Лукашенко о том, что происходящие в его стране протестные акции управляются из стран Балтии. По его словам, послу Белоруссии также нужно дать разъяснения в связи с задержанием в этой стране двух граждан Латвии, которые позже были отпущены.