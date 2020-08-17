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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Меркель сообщила президенту Литвы о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Пресс-служба литовского президента уточнила, что разговор канцлера ФРГ и президента России должен состояться 18 августа

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба литовского президента.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко для поиска выхода из сложившейся [в республике] ситуации", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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