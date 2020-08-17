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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Доставленные в милицию три человека с минского завода, который посещал Лукашенко, отпущены

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусская милиция отпустила трех человек с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), который посещал в понедельник президент республики Александр Лукашенко, после профилактической беседы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

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Ранее белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что задержаны три человека, которые готовили провокацию против Лукашенко на МЗКТ.

"Они не были задержаны, а доставлены в правоохранительные органы, с ними была проведена профилактическая беседа, и они отпущены", - сообщили в пресс-службе.

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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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