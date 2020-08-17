Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Белоруссии "Нафтан" выразил недоверие Лукашенко

"Мы требует отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия", - озвучила одно из требований коллектива предприятия начальник отдела реализации нефтепродуктов "Нафтана" Ольга Бритикова.

Кроме того, добавила она, работники требуют отставки главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время акций протестов, прекращения насилия и преследования людей.

При этом предприятие продолжает работать в штатном режиме.

"Нафтан" - одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Завод расположен в промышленной зоне Новополоцка в Витебской области. Предприятие выпускает различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, больше недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.