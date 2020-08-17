Кабмин ФРГ заявил, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко с 9 августа. Об этом заявил в понедельник представитель правительства ФРГ, комментируя информацию о звонке Меркель Лукашенко, передает агентство Reuters .

"Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов", - отметили в германском кабмине.

В понедельник Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в воскресенье ему звонила Ангела Меркель и хотела "поговорить". Впрочем, по словам президента Белоруссии, он не со всеми готов сейчас общаться.