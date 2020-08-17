CNN: Байден избегает общения со СМИ на протяжении 20 дней

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Джозеф Байден, которого утвердят кандидатом на пост президента США на открывающемся в понедельник Национальном съезде Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин), перестал отвечать на вопросы журналистов, если не считать односложных ответов в эпизодических случаях. Об этом сообщила телекомпания CNN, считающая подобный уровень диалога с прессой явно недостаточным для наиболее вероятного соперника республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре.

По данным телекомпании, Байден в последний раз ответил на вопросы СМИ 28 июля. Предыдущая оказия произошла 30 июня. Это означает, что 77-летний бывший вице-президент в разгар предвыборной кампании лично общался со СМИ только два раза за 48 дней. "Это даже близко недостаточный уровень", - отмечает CNN, которая, как и остальные ведущие телекомпании США, симпатизирует Байдену.

Телекомпания отметила, что демократ отказался отвечать на вопросы журналистов даже на прошлой неделе, когда проводил три мероприятия по случаю выдвижения сенатора Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента. Данное обстоятельство не укрылось от Трампа, который в понедельник в эфире телеканала "Фокс ньюс" в очередной раз обвинил своего наиболее вероятного соперника на выборах президента США в недостаточной сообразительности и страхе общения с избирателями ввиду пандемии. "Этот парень [Байден] не вылезает из своего подвала и не отвечает ни на один вопрос", - сказал Трамп.

Демократам на съезде в Милуоки 17-20 августа предстоит утвердить Байдена кандидатом на пост президента США, а Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих выборах. Из-за пандемии мероприятие проводится в виртуальном формате. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.