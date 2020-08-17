Трамп уверен, что в случае победы Байдена США станут "скучной социалистической страной"

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае победы на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

Выступая в штате Миннесота, Трамп вновь начал критиковать телекомпанию Fox News, традиционно считающуюся симпатизирующей ему. Fox сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор. <...> И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ <...>. Никто не захочет освещать Сонного Джо (так Трамп называет Байдена - прим. ТАСС). Мы получим очень скучную социалистическую страну", - сказал глава вашингтонской администрации. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.

При этом американский лидер в очередной раз назвал своего политического оппонента "марионеткой левых экстремистов". По версии Трампа, в случае победы Байден "уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" США.

Трамп также подверг критике экономическую политику бывшего президента страны Барака Обамы, при администрации которого Байден был вице-президентом. При этом американский лидер, часто придумывающий прозвища своим политическим оппонентам, предложил в целях экономии времени называть их не Обама и Байден, а Обайден. "Обайден, как я их зову. Это были Обама и Байден. Коротко, мне нравится это название", - сказал Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.