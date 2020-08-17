Хиллари Клинтон считает, что Россия пытается помочь Трампу переизбраться

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон утверждает, несмотря на неоднократные опровержения, что Россия якобы пытается помочь переизбраться президенту США Дональду Трампу.

"Нам придется иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран, - заявила в понедельник бывший кандидат в президенты от Демократической партии в ходе видеосеминара "Атлантического совета". - Необходимо серьезно и окончательно решить этот вопрос, а не позволять ему развиваться. Согласно последнему докладу разведывательного сообщества, Россия вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему избраться". Клинтон не привела каких-либо доказательств в поддержку своих умозаключений.

По ее мнению, одной из тактик Москвы в ходе президентской кампании 2016 года в США была якобы поддержка расовых противоречий в стране. "Россия всегда пыталась высветить расовую борьбу и неравенство в США", - сказала Клинтон.

Новые обвинения во "вмешательстве"

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что "Россия использует спектр мер", чтобы "очернить бывшего вице-президента Джозефа Байдена" - основного соперника Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Он также заявлял, что некие "связанные с Кремлем" лица "пытаются продвигать кандидатуру президента Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".