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В Киеве сообщили, что встреча советников "нормандской четверки" планируется 28 августа

Ожидается, что участие в предстоящем заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак, от РФ - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 28 августа. Об этом сообщил назначенный Киевом представитель Донецка в контактной группе Сергей Гармаш.

"Нормандская встреча на уровне политических советников планируется на 28 августа", - сказал он изданию "Обозреватель". По информации Гармаша, участие в предстоящем заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак, от РФ - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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