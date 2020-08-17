Канада не признает итоги выборов в Белоруссии и призывает провести новые

ОТТАВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Канады не признает итоги прошедших в Белоруссии президентских выборов и призывает провести новые. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

На эту тему

"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных выборов и призываем провести свободные и справедливые выборы", - сказал он. Шампань также отметил, что Оттава осуждает разгон мирных демонстраций в Белоруссии.

Глава МИД заявил о поддержке оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая, по данным ЦИК Белоруссии, проиграла президенту Александру Лукашенко.