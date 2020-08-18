Акции в поддержку протестов в Белоруссии прошли в Нью-Йорке и Филадельфии

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Демонстрации за честные выборы и против насилия в Белоруссии прошли в выходные сразу в двух крупных городах США - Нью-Йорке и Филадельфии.

В обоих городах в акциях в основном приняли участие представители белорусской диаспоры. Люди кричали "Живе Беларусь", размахивали красно-белыми флагами и несли плакаты с призывами остановить насилие, освободить задержанных и отправить в отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Нью-Йорке, как сообщает корреспондент ТАСС, митинг прошел у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) и, по свидетельствам очевидцев, собрал около одной тыс. человек. "Если сравнивать акцию, которая прошла в Нью-Йорке в день выборов, то разница большая. Тогда был всеобщий праздник и вера в то, что можно выиграть. Но в этот раз были и грустные настроения. У многих знакомые были задержаны и избиты, всем просто страшно, что там происходит, и насколько много насилия", - говорит житель Нью-Йорка Влад Лесун, который переехал в США из Белоруссии в 2018 году.

"Я считаю, что власть, чиновники и силовики врут нагло в лицо, - продолжил он. - Они даже не хотят признавать вину, отрицая содеянное или перекидывая вину на самих же людей. Мол, они провоцировали ОМОН".

В Филадельфии для проведения демонстрации власти выделили одну из центральных улиц города. "Мы пришли, потому что хотим выразить солидарность с нашим народом, выразить поддержку и восхищение смелостью белоруссов, которые в эти дни демонстрируют невероятную сплоченность в борьбе за возможность быть услышанными, - говорит молодая семейная пара Екатерина и Антон, они живут в США около двух лет. - Мы также хотим, чтобы пострадавшие в этой борьбе знали, что о них знают во всех уголках мира, и насилие, с которым они столкнулись, не остается незамеченным". "Проходящие мимо американцы выражали свою солидарность и желали удачи нашей стране, - добавили они. - Мы очень гордимся своим народом и не могли остаться в стороне".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.