Американские конгрессмены осудили "предложение" России о военной помощи Лукашенко

"Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента [РФ] Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", - утверждается в распространенном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас).

"Мы призываем администрацию [США] продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия властями Белоруссии и защищать суверенное право Белоруссии определять свое собственное будущее", - добавили законодатели.

Мнение экс-советника Трампа

В понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также обратился к администрации с призывом послать Москве "ясный сигнал" о недопустимости вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Болтон, уволенный в сентябре прошлого года, написал на своей странице в Twitter, что "перспектива российского вмешательства в Белоруссии возрастает".

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал "ужасной" ситуацию в Белоруссии и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают.

Реакция на возможные угрозы

Ранее Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии выразил обеспокоенность увеличением военного компонента на территории Литвы и Польши и проводимыми в этих странах военными учениями. Он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах. По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу Лукашенко также сообщил, что Россия при первом же запросе окажет помощь в обеспечении безопасности республики в случае военной угрозы извне.

В воскресенье лидеры двух стран провели еще одну телефонную беседу. Как сообщила по ее итогам пресс-служба Кремля, Путин подтвердил готовность Москвы посодействовать в разрешении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ.