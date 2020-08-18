Всемирный совет мусульманских общин поддержал шаг ОАЭ по нормализации отношений с Израилем

РАБАТ, 18 августа. /ТАСС/. Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) в понедельник поддержал решение властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключить соглашение с Израилем о нормализации отношений.

"ВСМО подчеркивает свою поддержку решению руководства ОАЭ и усилиям эмиратской дипломатии, которые привели к соглашению между ОАЭ и Израилем. Оно направлено на прекращение конфликтов в регионе и продвижение ценностей мира между его народами путем удовлетворения законных требований палестинского народа через создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - отмечается в коммюнике, которое цитирует эмиратское информационное агентство (WAM).

"Этот исторический шаг приведет к глобальной стабильности и миру на основе человеческих ценностей, которые способствуют диалогу, сосуществованию и терпимости между всеми религиями и культурами", - выразили убежденность в ВСМО.

Совет призвал всех "сотрудничать во имя прекращения войн и конфликтов, которые приводят к гибели ни в чем не повинных людей". ВСМО также осудил "ненависть и подстрекательство, направленные против мирных инициатив в арабском регионе". Он призвал "все миролюбивые страны, организации и народы противостоять таким подстрекательствам и поддержать усилия, направленные на укрепление мира".

Первое совещание генерального секретариата ВСМО состоялось в октябре 2018 года в Абу-Даби. На нем была одобрена программа деятельности организации, которая призвана содействовать интеграционным процессам при сохранении национальной и религиозной идентичности миллионов мусульман, проживающих в многокультурных и многонациональных странах. В работе ВСМО также принимают участие российские мусульманские духовные лидеры и эксперты.

Соглашение о полной нормализации

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на текущей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.

Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе со своей стороны в понедельник раскритиковал соглашение между ОАЭ и Израилем, назвав его "вопиющим нарушением арабского консенсуса в связи с израильской оккупацией Палестины". По его мнению, это соглашение "подстегивает Израиль продолжать агрессию и поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях".