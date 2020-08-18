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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Глава МИД Ирландии заявил, что Дублин не признает итоги выборов в Белоруссии

По словам Саймона Коувени объяснил, что результаты выборов нельзя считать легитимными "из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов"

ДУБЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Ирландия не рассматривает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы как проявление демократической воли народа и не признает их результаты. Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Ирландии Саймона Коувени, распространенном в понедельник.

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"Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Белоруссии и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавшие за президентскими выборами, - отмечается в заявлении. - Результаты [этих выборов] нельзя считать легитимными из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов". "Ирландия не признает итоги голосования и не рассматривает их как истинное проявление демократической воли белорусского народа", - добавил Коувени.

Глава МИД также заявил, что народы Ирландии и Белоруссии имеют тесные связи и ирландцы "пристально следят за событиями в стране у границ Европейского союза". "Нам необходимо добиваться совместно с международным сообществом, чтобы демократические права людей соблюдались, жители Белоруссии, только они должны выбирать свое будущее", - продолжил Коувени, приветствовав решение Европейского совета созвать в среду экстренное заседание, посвященное ситуации в Белоруссии.

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ИрландияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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