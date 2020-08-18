Американские конгрессмены призвали Белый дом отказаться от идеи помилования Сноудена

ТАСС, 18 августа. Помилование экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена стало бы серьезной ошибкой и могло бы подорвать авторитет действующей администрации США. Такое мнение выразили председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и старший республиканец комитета Мэк Торнберри (от штата Техас).

"Эдвард Сноуден нанес огромный урон нашей национальной безопасности и должен предстать перед судом за свои действия. <...> Помиловать Сноудена сейчас означало бы полностью подорвать позиции этой администрации и высмеять сотрудников наших органов национальной безопасности", - говорится в совместном заявлении конгрессменов, опубликованном в понедельник на сайте профильного комитета.

По мнению Смита и Торнберри, помилование "любого, кто обвиняется по закону о шпионаже, кто признался в передаче секретной информации и кто провел с тех пор годы" в России, было бы серьезной ошибкой.

15 августа президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, что серьезно рассмотрит возможность помилования Эдварда Сноудена.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.