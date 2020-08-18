Трамп подтвердил, что о своем согласии участвовать в выборах он объявит из Белого дома

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что планирует 27 августа из Белого дома объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства.

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"У нас будет настоящая речь в следующий четверг. <...> Мы будем делать это в прямом эфире из Белого дома", - сказал американский лидер, выступая в штате Висконсин. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

На прошлой неделе Трамп в интервью журналистам газеты New York Post заявлял, что склоняется к тому, чтобы произнести речь, находясь на лужайке у Белого дома. До этого глава государства отмечал, что может выступить с данным заявлением либо из Белого дома, либо в районе Геттисберга (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США.

Официально о выдвижении Трампа кандидатом в президенты от республиканцев будет объявлено 24 августа на съезде партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Из-за распространения коронавируса число делегатов съезда было сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в условиях пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление главы Белого дома.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.