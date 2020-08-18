СМИ: Турция, Катар и ПНС Ливии договорились о создании турецкой военной базы в Мисурате

ТАСС, 18 августа. Соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата подписано Турцией, Катаром и Правительством национального согласия (ПНС, базируется в Триполи) Ливии. Об этом сообщил в понедельник вечером сайт телеканала Al Arabiya .

В соответствии с договоренностью, в Мисурате создается трехсторонний военный координационный центр.

"Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах", - отмечает сайт телеканала Al Arabiya. Целью соглашения является "повышение боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС".

Ранее в понедельник ливийскую столицу Триполи посетили министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Они встретились с главой ПНС Фаизом Сарраджем. В ПНС по случаю их визита отметили, что власти в Триполи выступают за "политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса, и необходимо поддерживать этот курс, способствующий укреплению стабильности в стране".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Триполийский кабинет в ответ официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. При активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее ЛНА территорий.