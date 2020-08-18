СМИ: юристы финдиректора Huawei просят суд Канады раскрыть новые документы по задержанию

ОТТАВА, 18 августа. /ТАСС/. Адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу запросили Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия раскрыть больше документов, касающихся ее задержания на канадской территории. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News.

По его данным, соответствующий запрос был сделан в понедельник в ходе очередных слушаний, которые проходили в формате телеконференции. Юристы рассчитывают найти в этих документах доказательства того, что правоохранительные органы Канады и США могли задержать Мэн Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера с нарушениями закона об экстрадиции. Как ожидается, эта часть слушаний продлится в течение ближайших пяти дней, а затем они продолжатся уже осенью. Окончательное решение суд должен принять весной 2021 года.

В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских антииранских санкций.

В конце 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с финансовым директором Huawei. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан, которые обвиняются в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.