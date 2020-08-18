Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

ТАСС, 18 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

"Недавно истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня", - говорится в сообщении.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

В ответ на запуск шаров 11 августа Израиль закрыл до дальнейшего распоряжения грузовой переход "Керем-Шалом" на границе с сектором, а 12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 8 морских миль (около 15 км). В общей сложности ВВС Израиля уже девять раз за этот месяц поразили военные объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой и ракет.