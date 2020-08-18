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Палестино-израильский конфликт

Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

В результате запуска шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильской территории произошли несколько десятков пожаров

ТАСС, 18 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

"Недавно истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня", - говорится в сообщении.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

В ответ на запуск шаров 11 августа Израиль закрыл до дальнейшего распоряжения грузовой переход "Керем-Шалом" на границе с сектором, а 12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 8 морских миль (около 15 км). В общей сложности ВВС Израиля уже девять раз за этот месяц поразили военные объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой и ракет.

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