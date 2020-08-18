Министр финансов Канады ушел в отставку на фоне скандала, связанного с фондом WE Charity

ОТТАВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр финансов Канады Уильям Морно ушел в отставку на фоне скандала, связанного с благотворительным фондом WE Charity, которому предполагалось перевести из бюджета 900 млн канадских долларов ($670 млн) для реализации государственной программы помощи студентам. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Эту информацию телеканалу подтвердили несколько источников в правительстве.

Ранее независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении премьер-министра Джастина Трюдо и министра финансов Уильяма Морно, так как их семьи тесно связаны с благотворительным фондом WE Charity. В частности, по данным телеканала CBC, мать Трюдо и его брат за выступления на различных мероприятиях фонда за последнее время получили не менее 282 тыс. канадских долларов ($210 тыс.). Премьер-министр уже заявил, что не влиял на решение о выборе фонда WE Charity для запуска госпрограммы, которая в итоге была передана для реализации одной из госструктур.

Эта организация без объявления тендера была назначена единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии COVID-19. Фонду из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов, но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством.