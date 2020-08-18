Мадуро заявил, что Конституционная ассамблея Венесуэлы прекратит работу в декабре

ГАВАНА, 18 августа. /ТАСС/. Конституционная ассамблея Венесуэлы прекратит свою работу в декабре этого года, когда пройдут выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), контролируемую на данный момент противниками президента Николаса Мадуро. Об этом глава государства заявил в понедельник в эфире национального телевидения.

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"Конституционная ассамблея будет распущена в декабре 2020 года", - отметил политик. Он добавил, что председатель органа Дьосдадо Кабельо скоро сообщит более подробную информацию по принятому решению.

Венесуэльская оппозиция победила на выборах в Национальную ассамблею в декабре 2015 года, однако позднее этот законодательный орган был фактически исключен из процесса принятия решений. Его функции приняла на себя сформированная по инициативе Мадуро летом 2017 года Конституционная ассамблея, в составе которой нет политических противников исполнительной ветви власти.

Согласно решению Национального избирательного совета Венесуэлы, парламентские выборы в республике пройдут 6 декабря. Регистрация кандидатов будет организована с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания - с 21 ноября по 5 декабря.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.