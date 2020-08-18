В Милуоки открылся съезд Демократической партии США

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Национальный съезд Демократической партии США открылся в понедельник в Милуоки (штат Висконсин). В течение четырех дней - с 17 по 20 августа - его участники обсудят наиболее острые проблемы, стоящие перед страной, в том числе борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство, проведут голосование и утвердят экс-вице-президента Джозефа Байдена кандидатом на пост главы государства, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.

В условиях пандемии организаторам пришлось пойти на беспрецедентные меры: практически все мероприятия съезда, в том числе голосование для утверждения кандидатов, будут проходить дистанционно. Виртуальные хабы, куда будут поступать видеосюжеты со съезда, размещены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милуоки (штат Висконсин) и Уилмингтоне (штат Делавэр), где находится Байден. Общенациональная трансляция со съезда будет идти с 21:00 до 23:00 по времени восточного побережья США (04:00-06:00 мск).

Сразу после открытия съезда Байден вместе с мэром Чикаго Лори Лайтфут и президентом Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Дерриком Джонсоном примет участие в видеоконференции, посвященной расовым проблемам. Как сообщили в пресс-службе съезда, "участники дискуссии рассмотрят вопрос о том, как Америка может продвигаться к равенству, справедливости и правосудию для всех".

В этот же день ожидается утверждение предвыборной платформы партии. В проекте этого документа указывается, в частности, на намерение "работать с Россией над поддающимися проверке ограничениями и сокращениями ядерных арсеналов", добиваться политического урегулирования в Афганистане, прекращения конфликта в Йемене, а также на намерение сделать Вооруженные силы США "наиболее эффективными в мире".

Выступающие на съезде

К делегатам съезда обратятся бывшие соперники Байдена по предвыборной борьбе: сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер. Как сообщили в пресс-службе съезда, они "заявят о том, что Джозеф Байден сможет сплотить страну и вывести ее из кризиса и хаоса". Перед делегатами выступит также супруга экс-президента Барака Обамы Мишель Обама. На съезде, главной целью которого является восстановление единства, выступление Мишель Обамы должно вдохнуть оптимизм в демократов, и, как ожидается, эта речь станет самой важной в первый день работы съезда, отметила телекомпания CNN.

На брифинге перед открытием съезда советник Байдена Саймон Сандерс сообщила, что перечень выступающих в первый день форума отражает "все разнообразие Америки", поскольку к делегатам обратятся не только видные деятели Демократической партии, но и республиканцы, поддерживающие кандидатуру Байдена, в частности экс-губернатор штата Огайо Джон Кейсик.

Как отметила в этой связи телекомпания CNN, предоставление республиканцу возможности выступить в первый день съезда вызвало недовольство у представителей либерального крыла Демократической партии, однако включение в список выступающих столь видного республиканца может помочь предвыборной кампании Байдена подчеркнуть мысль о необходимости единства.