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Reuters: ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, замеченном рядом с самолетом Трампа

Один из находившихся на борту журналистов во время посадки заметил "объект, похожий на беспилотник"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, якобы пролетевшем рядом с президентским самолетом, когда тот в воскресенье совершал посадку на авиабазе Эндрюс, расположенной в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

В воскресенье вечером президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на самолете Air Force One возвращался в американскую столицу из штата Нью-Джерси. Как сообщал тогда пресс-пул Белого дома, один из находившихся на борту журналистов во время посадки заметил поблизости "объект, похожий на беспилотник".

По информации Reuters, в понедельник американские военные заявили, что они "в курсе этого сообщения". "Данный вопрос изучается", - добавили они, подчеркнув, что "борт номер один" в тот день благополучно приземлился.

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