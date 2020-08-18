Полиция арестовала трех участников антиправительственной акции в Софии

СОФИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские арестовали во вторник ночью в центральной части болгарской столицы трех участников несогласованных антиправительственных протестов за агрессию к водителю легкового автомобиля. Как сообщает пресс-центр МВД, на перекрестке на бульваре Ситнякова в районе посольства Румынии они напали на женщину, которая пыталась проехать через баррикаду на дороге.

Задержанные обвинили женщину в том, что она пыталась совершить на них наезд, и разбили лобовое стекло ее автомобиля. В это время в машине находилось двое детей. Прибывшие на место происшествия полицейские наряды разблокировали машину. По факту уничтожения чужой собственности возбуждено уголовное дело.

"В связи с проведением незаконных протестов софийская полиция предупреждает жителей и гостей столицы о необходимости передвигаться по городу с повышенным вниманием, так как организаторы акций категорично отказываются соблюдать требования закона. Полиция не обеспечивает проведение нерегламентированных мероприятий, ответственность за все происходящее на них лежит на их организаторах", - подчеркивается в сообщении.

Протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева продолжаются в Болгарии 41-й день. Палаточные городки установлены на ключевых перекрестках Софии: на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе. В утренние часы протестующие блокирует правительственные учреждения, а вечером проводят в Софии митинги с участием нескольких сотен человек и шествия по улицам города. Правительство, по мнению участников протестов, погрязло в коррупции. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, в организации показательных обысков и арестов и в нарушении закона.