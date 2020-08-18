На съезде демократов в Милуоки брат Джорджа Флойда объявил минуту молчания в память о нем

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Минута молчания в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем в Миннеаполисе (штат Миннесота) от рук полиции, была объявлена в понедельник вечером на съезде Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин).

"Мой брат Джордж всегда был самоотверженным, он всегда шел на жертвы во имя родных, друзей и даже незнакомых людей, - заявил в ходе видеотрансляции из Техаса его брат Филонис. - Джордж был близок нам по духу, и это проявилось на улицах наших городов и по всему миру. Люди всех рас, всех возрастов, всех социальных групп мирно протестовали во имя единства". "Мы будем продолжать борьбу за справедливость", - подчеркнул он, призвав всех присоединиться к минуте молчания.

Делегаты Национального съезда Демократической партии, проходящего в виртуальном формате, высказались за принятие решительных мер в борьбе с притеснениями на расовой почве. Свою позицию они высказали в беседе с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, который будет утвержден кандидатом на пост президента США. Трансляция мероприятия ведется на сайте съезда.

"Необходимо отказаться от законов и системных принципов, которые чересчур долгое время способствовали укреплению расизма", - сказала Байдену мэр Чикаго (штат Иллинойс) Лори Лайтфут. По ее словам, для искоренения расизма усилия должен приложить каждый американец. В то же время, указала она, борьбе с неравенством должно способствовать федеральное финансирование, которое поддерживало бы усилия властей городов и отдельных штатов по искоренению бедности.

"Мы должны принять меры на государственном уровне", - подчеркнул в свою очередь глава полицейского управления Хьюстона (штат Техас) Арт Асеведо. Он обратил внимание на необходимость изменений в стандартах применения силы полицейскими, напомнив о случае с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после того, как полицейские применили при его задержании удушающий прием. Беседе Байдена с участниками съезда предшествовало выступление членов семьи Флойда и минута молчания в память о нем.

Национальный съезд Демократической партии будет проходить с 17 по 20 августа, его делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство, утвердят экс-вице-президента Джозефа Байдена кандидатом на пост главы США, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.