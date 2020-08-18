Трамп заявил, что победа демократов на выборах превратит США в "еще одну Венесуэлу"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что победа на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена приведет к тому, что США превратятся в "еще одну Венесуэлу".

"Это самые опасные выборы из тех, что у нас когда-либо были, потому что я не думаю, что мы когда-то сможем это вернуть, если их [демократов] изберут. <...> Это будет еще одна Венесуэла. Раньше я говорил, что это вероятно, сейчас я говорю это с уверенностью, потому что это схожая идеология", - сказал американский лидер, выступая в штате Висконсин. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

"Это будет Венесуэла в очень большом масштабе, если они выиграют", - продолжил американский лидер, также назвав Байдена "троянским конем" на стороне социализма. "Мы победим", - уверенно подытожил президент США.

За несколько часов до этого Трамп, выступая в штате Миннесота, заявил, что в случае победы на выборах Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной". При этом лидер Белого дома назвал своего политического оппонента "марионеткой левых экстремистов". По версии Трампа, в случае своего избрания Байден "уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" США.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.