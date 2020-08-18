Республиканец Кейсик выступил в поддержку демократа Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Республиканец Джон Кейсик, экс-губернатор штата Огайо, высказался в поддержку бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который будет утвержден в качестве кандидата на пост президента от демократов. Соответствующее заявление Кейсик сделал, выступая в понедельник на съезде Демократической партии, который проходит в виртуальном формате.

"Америка находится на перепутье", - отметил Кейсик, указав, что американцам предстоит сделать наиболее важный выбор в современной истории. По его словам, США не могут далее продолжать движение по пути, по которому следовали последние четыре года. "Сохранение сегодняшнего курса будет иметь ужасающие последствия для американцев, потому что по неверному пути нас ведет президент, настраивающий нас друг против друга", - подчеркнул экс-губернатор.

"Я всю жизнь был республиканцем, но моя партийная верность отходит на второй план при сравнении с моей преданностью стране. По этой причине я принял решение выступить на этом съезде", - отметил Кейсик, указав, что знает Байдена лично уже более 30 лет. По его словам, это политик, который разделяет "переживания простых людей".

"Несомненно, у нас с Джо есть расхождения во взглядах по некоторым вопросам, но это нормально <...>, - указал бывший губернатор Огайо. - Я знаю, что Джо Байден с его опытом, мудростью и порядочностью сможет объединить нас и помочь найти лучший путь".

Национальный съезд Демократической партии будет проходить с 17 по 20 августа, его делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство, утвердят Байдена кандидатом на пост главы США, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.