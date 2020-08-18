Демократы США заинтересованы в работе с Россией по контролю над ядерными арсеналами

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Демократическая партия США в случае победы на президентских выборах в ноябре готова взаимодействовать с Москвой по вопросам ограничения и сокращения ядерных арсеналов Соединенных Штатов и России. Таковы положения внешнеполитической части проекта предвыборной программы партии, представленной на утверждение ее Национального съезда.

"Подобно тому, как это было в годы холодной войны, в наших интересах работать с Россией над поддающимися проверке ограничениями и сокращениями наших ядерных арсеналов. Мы будем работать на этой основе, чтобы добиваться на переговорах соглашений по контролю над вооружениями, которые учитывают появление на мировой арене новых игроков, таких как Китай, и отдаляют мир от края ядерной пропасти", - говорится в документе.

В проекте программы прописано и обещание вместе с европейскими партнерами "противостоять реваншизму России". "Мы не позволим Москве вмешиваться в наши демократические процессы или подрывать нашу решимость. Мы подтвердим приверженность Америки НАТО и защите своих союзников. Мы будем сохранять трансатлантическую поддержку реформ и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Делегатам съезда предстоит утвердить Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США, а Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в виртуальном формате.

Сменить курс Трампа

Демократическая партия США привержена укреплению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продлению истекающего в 2021 году Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Демократы считают "ненужным, затратным и несостоятельным" предложение администрации республиканца Дональда Трампа о разработке новых видов ядерных вооружений в случае возникновения такой необходимости. Партия подтверждает свою "приверженность укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия" (ДНЯО), "ратификации Международного договора о торговле оружием (МДТО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" (ДВЗЯИ) и "продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений" (ДСНВ), отмечается в документе.

Демократы в случае победы на выборах в ноябре ставят задачу кардинально сменить курс республиканца Дональда Трампа, из-за которого "репутация и влияние Америки в мире находятся в самом плачевном состоянии". Авторы документа считают необходимым сделать так, чтобы вооруженные силы США "не знали себе равных", "расходовать на оборону с большим толком и стратегически выверено", прибегать к силе "исключительно при необходимости и только тогда, когда другого выбора уже нет". Кроме того, оппоненты нынешнего лидера Белого дома выступают за то, чтобы больше вкладывать в технологии, способные помочь отражать "новые угрозы, возникающие в киберпространстве, космосе, в области искусственного интеллекта и беспилотных систем".

Делегатам съезда демократов в Милуоки предстоит утвердить Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США, а Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в виртуальном формате.