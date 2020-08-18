Глава администрации Гонконга считает, что США ввели санкции в корыстных целях

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 августа. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выступила с осуждением недавних санкций США и назвала их уловкой в преследовании собственных корыстных интересов. Об этом она заявила в интервью китайскому телеканалу CGTN, записанному в понедельник.

"Теперь, мне кажется, совершенно ясно, что все это является частью уловки администрации США в своих корыстных интересах", - считает она. "Подобные нападки, санкции должны быть осуждены не только нами, жителями Гонконга, но и международным сообществом", - указала она, назвав их бессмысленными.

Кэрри Лам признала, что из-за введенных Вашингтоном ограничений сама она может столкнуться с некоторыми финансовыми неудобствами, в том числе при осуществлении элементарных платежей по кредитным картам. "Но самое главное - это то, что нам выпала честь и доверие со стороны Центрального народного правительства в этот исторический момент претворять в жизнь закон для обеспечения национальной безопасности", - подчеркнула местный лидер.

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам и ряда ее министров, за причастность к "подрыву гонконгской автономии".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации. США расценили этот шаг как нарушение автономии Гонконга и ответили санкциями.