Южная Корея и США проводят совместные командно-штабные учения в усеченном формате

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Республика Корея и США начали во вторник командно-штабные учения, которые проходят в формате компьютерного моделирования, они продлятся по 28 августа. Как сообщил во вторник Комитет начальников штабов, это первые крупные совместные учения с начала года, предыдущие были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Учения пройдут в два этапа. В ходе первого, который пройдет с 18 по 22 августа, отрабатывается защита Южной Кореи от вторжения условного противника. В ходе второго этапа, который продлится с 24 по 28 августа, стороны отрабатывают контратаку. С 11 по 14 августа стороны провели предварительную отработку совместных действий в кризисных ситуациях.

Изначально маневры должны были начаться в воскресенье, но были отложены после того, как у одного из офицеров южнокорейской армии, который должен был участвовать в них, подтвердилось наличие коронавируса. Между тем у всех, кто с ним контактировал, результаты теста оказались отрицательными.

В связи с необходимостью соблюдения карантинных требований учения проходят в сокращенном формате и только в дневное время. В этой связи сторонам не удастся проверить возможности Сеула по самостоятельному управлению войсками.