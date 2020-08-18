Демократы намерены исправить ошибки Трампа в борьбе с коронавирусом

"Полная неспособность президента Трампа решительно и эффективно справиться с пандемией COVID-19, провал его руководства делают его ответственным за смерть десятков тысяч американцев", - считают авторы документа. По их словам, глава Белого дома "упустил множество возможностей защитить американцев от этого смертельного заболевания". Как указывается в документе, "демократы будут спасать жизни, применяя все доступные инструменты, чтобы победить пандемию".

Демократы обращают внимание на такие пункты, как здравоохранение и борьба с безработицей, обозначают курс на поддержку науки и космических исследований. По большинству вопросов критике со стороны своих политических оппонентов подвергается республиканец Трамп.

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Демократическая партия США рассчитывает исправить ошибки, допущенные администрацией президента Дональда Трампа в борьбе с распространением нового коронавируса, и наладить экономическую ситуацию в стране. Эти внутриполитические вопросы затронуты в проекте партийной программы, представленной на утверждение на Национальном съезде Демократической партии, который проходит в онлайн-формате.

Демократы в случае победы рассчитывают "начать широкомасштабное и бесплатное тестирование" на наличие инфекции, а также расширить возможности отслеживания контактов зараженных, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции. На бесплатной основе планируется предоставлять гражданам США вакцину и лечение от вызываемого коронавирусом заболевания. Дополнительное финансирование предлагается выделить органам здравоохранения США, в том числе федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Вместе с тем демократы намерены выделить финансирование на то, чтобы обеспечить медицинским страхованием граждан США, лишившихся его после увольнения. Также они рассчитывают заключить контракты с частными компаниями, чтобы создать федеральный резерв средств индивидуальной защиты.

Улучшение экономической ситуации и условий труда

Демократы заявляют, что президентство Дональда Трампа повергло США в глубокий экономический кризис, который особенно обострился в результате первой фазы заключенного с Китаем торгового соглашения, "стоившего американцам 300 тыс. рабочих мест". Демократическая партия выражает готовность "принять немедленные и решительные меры" по спасению экономики США за счет инвестиций в инфраструктурные проекты, сферу услуг, чистую энергетику и малый бизнес.

Руководство партии обещает добиться (в том числе за счет льготных условий налогообложения) того, чтобы большинство американских товаров, в первую очередь лекарств и медицинских принадлежностей, производилось на территории США. Авторы проекта программы ставят во главу угла защиту прав американских трудящихся при заключении международных торговых соглашений, а также обязуются принимать "агрессивные меры против Китая или любой другой страны, которая стремится к сокращению американского производства". "Мы, в отличие от президента Трампа, не потерпим попыток Китая и других стран воровать нашу интеллектуальную собственность", - заверяют демократы, подчеркивая также готовность противостоять "кибершпионажу в отношении компаний" из США.

Поддержка науки и изменения в системе здравоохранения

Демократы в проекте программы партии обещают создавать рабочие места в области науки и медицины и направлять дополнительные инвестиции в научные разработки. Авторы отмечают необходимость поддерживать усилия Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по подготовке полетов на Луну и Марс и "обеспечению постоянного присутствия американских астронавтов на Международной космической станции".

Авторы документа считают важным обеспечить "безопасное, доступное и высококлассное" здравоохранение в первую очередь за счет снижения стоимости лекарств, услуг врачей и расширения государственного медицинского страхования для тех, кто не может позволить себе услуги частных компаний. По словам демократов, первоочередной задачей системы здравоохранения должно быть обеспечение потребностей граждан и медперсонала, а не "прибыли корпораций", предлагающих услуги частного страхования.