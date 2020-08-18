Власти США заявили, что делают все для привлечения РФ к ответу за "вмешательство" в выборы

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов делают все возможное для привлечения РФ к ответственности за приписываемые Вашингтоном Москве попытки вмешательства в американские выборы, но уже не знают, против кого вводить новые санкции. Об этом исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф заявил в интервью порталу Axios, которое вышло в эфир в понедельник.

Вулфа спросили, согласен ли он с утверждениями директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия в преддверии президентских выборов в США якобы пытается очернить наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена. "Безусловно. Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет", - ответил и.о. главы МВБ.

По его словам, в администрации США "многократно указывали России" на недопустимость вмешательства в американские выборы". Он напомнил, что последние годы Вашингтон продолжал вводить санкции "против лиц из РФ". "Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции. Эта администрация делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности", - добавил он.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".