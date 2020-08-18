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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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СМИ: посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке

Ранее Игорь Лещеня поддержал протестующих белорусов

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, несколько дней назад в видеообращении поддержавший белорусов, протестующих против результатов президентских выборов, подал заявление об отставке.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - приводит во вторник слова посла сетевое издание tut.by.

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БелоруссияСловакияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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