СМИ: посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, несколько дней назад в видеообращении поддержавший белорусов, протестующих против результатов президентских выборов, подал заявление об отставке.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - приводит во вторник слова посла сетевое издание tut.by.