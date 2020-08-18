Дело о покушении на главу МВД возбуждено в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 18 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, автомобиль которого был обстрелян неизвестными в ночь на вторник в Цхинвале, сообщил ТАСС заместитель генпрокурора Сергей Битиев.

"По факту покушения на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - сказал он.