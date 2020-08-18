В Польше заявили, что введение Евросоюзом санкций сильнее привяжет Белоруссию к России

ВАРШАВА, 18 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества, принятие санкций только сильнее привяжет Белоруссию к России. Такую точку зрения высказал во вторник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати .

"Ограничение санкциями без предоставления перспективы [сотрудничества] еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить", - сказал дипломат.

"Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничилась только идеей санкций и принятием общего заявления, что, конечно, необходимо, но дело заключается в том, чтобы дать белорусам нечто большее", - добавил Яблоньский.

"Конкретное предложение такого сотрудничества с Европой должно появиться, поскольку это единственный способ убедить белорусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол [переговоров ] и начал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он видели, что для Белоруссии существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией", - сказал замглавы МИД Польши.