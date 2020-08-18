Лукашенко наградил большую группу силовиков ведомств

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней. Соответствующий указ белорусского президента опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек. Среди награжденных медалью "За безупречную службу I степени" заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются уже неделю, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.