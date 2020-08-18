Источник: информация об отставке главы МИД Белоруссии не соответствует действительности

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея, появившаяся в соцсетях и ряде СМИ, не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщил ТАСС дипломатический источник.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Это фейк, - сказал собеседник агентства. - Владимир Макей на рабочем месте и плотно работает".

Накануне в некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии.