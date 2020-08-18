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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Источник: информация об отставке главы МИД Белоруссии не соответствует действительности

По данным источника, Владимир Макей находится на рабочем месте

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея, появившаяся в соцсетях и ряде СМИ, не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщил ТАСС дипломатический источник.

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"Это фейк, - сказал собеседник агентства. - Владимир Макей на рабочем месте и плотно работает".

Накануне в некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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