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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"Намерены доформировать сегодня, в него войдут 70 человек. Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди", - сказал она.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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