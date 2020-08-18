Белорусская оппозиция намерена 18 августа завершить формирование Координационного совета

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, в него войдут 70 человек. Об этом сообщила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"Намерены доформировать сегодня, в него войдут 70 человек. Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди", - сказал она.