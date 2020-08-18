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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Доверенное лицо Светланы Тихановской уверена, что она скоро вернется в Белоруссию

Сейчас экс-кандидат в президенты Белоруссии находится в Литве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова считает, что она в ближайшее время вернется на родину.

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"Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.

В Белоруссии акции протеста продолжаются уже неделю. Демонстранты не согласны с объявленными итогами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которую называли его основным соперником. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Штаб Тихановской заявил, что не признает победу Лукашенко.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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