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Протесты в Белоруссии после выборов президента

МВД Белоруссии призывает перепроверять информацию о пропавших во время протестов гражданах

В МВД также призвали обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии призывает проверять информацию о пропавших во время протестов гражданах, так как данные иногда оказываются недостоверными. "Тщательно проверяйте информацию о пропавших с 9 по 13 августа гражданах: зачастую сведения оказываются недостоверными," - заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова во вторник в своем телеграм-канале.

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"Сотрудниками криминальной милиции МВД проверены личности более 70 участников несанкционированных массовых мероприятий, чьи данные опубликованы на портале tut.by и в различных социальных сетях. Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно", - заявила представитель МВД. Она порекомендовала гражданам "проверять информацию и более критически относится к данным, размещенным в публичном доступе" и обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. На этом фоне работники крупных предприятий массово выражают недовольство ситуацией, проводят митинги с требованием организовать новые выборы и провести проверки действий силовиков.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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