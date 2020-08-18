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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Канцлер ФРГ заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политических заключенных
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались события в Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - сообщил Зайберт.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияГерманияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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