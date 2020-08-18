Венок от имени Ким Чен Ына возложили к монументу советским воинам на горе Моранбон

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю 75-летия освобождения Кореи послал венок к монументу советским воинам на горе Моранбон в Пхеньяне. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в КНДР, опубликованном на сайте диппредставительства.

"По случаю 75-летия освобождения Кореи от имени председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына к монументу советским воинам на сопке Моранбон был возложен венок. На красной ленте, которая украшает венок, написано: "Будем помнить вечно. Ким Чен Ын", - указывается в сообщении.

Также во время торжественной церемонии был выстроен почетный караул Корейской народной армии. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, собравшиеся почтили минутой молчания память солдат и офицеров Красной Армии, отдавших свои жизни в войне за освобождение Кореи.

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. У подножия стелы в граните высечена надпись на русском и корейском языках: "Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 года".