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В Мали воинские части подняли мятеж

Поступает информация об обстреле армейской базы Кати в пригороде Бамако

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Находящиеся в пригороде столицы Мали Бамако армейские части взбунтовались. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters по ссылкой на военные источники.

"Начался мятеж, военные взялись за оружие", - приводит оно слова своего армейского собеседника. Поступает информация об обстреле армейской базы Кати в пригороде Бамако.

В свою очередь посольство Норвегии в Мали подтвердило, что армейские части, находящиеся в пригороде столицы страны Бамако подняли мятеж. "Посольство уведомлено о мятеже в Вооруженных силах, войска идут в Бамако, - говорится в заявлении норвежского посольства. - Гражданам Норвегии, [находящимся на территории Мали] следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах по прояснения ситуации".

Антиправительственная оппозиция Мали призвала начать со вторника широкие протестные акции. Одно из ее требований - немедленная отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

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