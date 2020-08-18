Сейм Литвы призвал не признавать итоги выборов в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы считает необходимым направить в Минск посредническую миссию Евросоюза. Резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой содержится такое предложение, депутаты парламента балтийской республики приняли в среду на специально созванном внеочередном заседании 120 голосами при двух воздержавшихся.

"Предлагаем незамедлительно учредить посредническую миссию ЕС для Белоруссии, которая бы оказала содействие в разрешении политического кризиса и урегулирования ситуации", - говорится в документе.

Парламент призвал международное сообщество не признавать итоги президентских выборов 9 августа в Белоруссии. В резолюции говорится о необходимости провести в республике новые президентские и парламентские выборы. Документ призывает ЕС ввести санкции в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение силы к протестующим.

Позиция Латвии

Сейм Латвии также одобрил резолюцию, в которой призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента. Как сообщила пресс-служба законодательного органа агентству LETA, резолюцию поддержали 80 из 100 депутатов.

По ее информации, проект резолюции был подготовлен в понедельник комиссией по иностранным делам. В нем содержится призыв к властям Белоруссии провести повторные выборы президента в соответствии с международными стандартами, позволить всем претендентам участвовать в выборах на равных условиях и обеспечить оппозиционным кандидатам равные возможности доступа к государственным СМИ. На повторных выборах также должно быть обеспечено присутствие международных наблюдателей, а в избирательных комиссиях всех уровней должны быть представлены наблюдатели от всех кандидатов, указано в документе.

Сейм призвал власти Белоруссии прекратить применение силы в отношении участников акций протеста, освободить всех политзаключенных и задержанных в ходе демонстраций, а правительство Латвии - поддержать санкции Евросоюза против белорусских чиновников, которые несут ответственность за нарушения прав человека и фальсификацию результатов выборов, и оказать поддержку белорусской общественности, включая финансовую, для развития гражданского общества и независимых СМИ.

О БелАЭС

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что нестабильная ситуация в Белоруссии, связанная с массовыми акциями протеста после президентских выборов, является дополнительным вызовом для безопасности находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

"Нестабильная обстановка в государстве, у которого есть такой [ядерный] реактор, еще более повышает степень угрозы", - сказал он журналистам.

Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Вильнюс утверждает, что проект БелАЭС осуществляется с нарушением международных требований в сфере ядерной энергетики.

Сквернялис выразил надежду на то, что позиция Минска по БелАЭС может измениться. "Если в Белоруссии будут проведены демократические выборы и сменится политический режим, то, возможно, у новых белорусских властей [по вопросу БелАЭС] будет более рациональный подход", - предположил Сквернялис.

Так называемый физический пуск БелАЭС - загрузка ядерного топлива в первый реактор - состоялся 7 августа. В связи с этим МИД Литвы направил Минску ноту протеста, в которой утверждалось, что действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы и нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения.

В Белоруссии заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.