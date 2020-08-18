Глава Минздрава Белоруссии призвал предъявить доказательства использования скорых ОМОНом

"Возвращаясь ко вчерашнему разговору [с протестующими у здания Минздрава медиками], я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, - говорится в письме и.о. министра. - Если есть иные факты - предъявите их и мы разберемся, потому что даже предположение, что в машине скорой помощи могут находится представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо. Надеюсь, будут представлены конкретные факты или этот вопрос будет окончательно снят с повестки дня".

В понедельник, министр на встрече с врачами пообещал разобраться в ситуации, заявив, что это могли быть военные медики.

Кроме того, министр отметил, что скорые действительно дежурили в каждом РУВД Минска, и Минздрав тесно взаимодействовал с МВД, чтобы "максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания". Глава ведомства подчеркнул, что результатом этого взаимодействия стали переводы задержанных, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары Минздрава, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам.