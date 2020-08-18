Глава Минздрава Белоруссии призвал предъявить доказательства использования скорых ОМОНом

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. И.о. министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в своем открытом письме призвал протестующих предоставить доказательства того, что при силовом разгоне протестующих против результатов президентских выборов ОМОН использовал машины скорой помощи. Текст письма во вторник опубликовало информационное агентство БелТА.
"Возвращаясь ко вчерашнему разговору [с протестующими у здания Минздрава медиками], я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, - говорится в письме и.о. министра. - Если есть иные факты - предъявите их и мы разберемся, потому что даже предположение, что в машине скорой помощи могут находится представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо. Надеюсь, будут представлены конкретные факты или этот вопрос будет окончательно снят с повестки дня".
В понедельник, министр на встрече с врачами пообещал разобраться в ситуации, заявив, что это могли быть военные медики.
Кроме того, министр отметил, что скорые действительно дежурили в каждом РУВД Минска, и Минздрав тесно взаимодействовал с МВД, чтобы "максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания". Глава ведомства подчеркнул, что результатом этого взаимодействия стали переводы задержанных, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары Минздрава, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам.