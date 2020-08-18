В центре Минска десятки людей вновь собираются в "цепи солидарности"

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Десятки людей в очередной раз начинают собираться в "цепи солидарности" вдоль проспекта Независимости в центре белорусской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас у минского ГУМ - крупнейшего в Белоруссии универсального магазина - собралось около 70 человек. Почти все люди машут проезжающим автомобилям руками, в которых держат воздушные шарики, образуя таким образом "цепи солидарности". Если ранее люди держали в руках белые шарики, теперь же некоторые присутствуют с голубыми.

Автомобили в большинстве своем приветствуют стоящих вдоль проспекта Независимости людей сигналами. В целом обстановка спокойная, силовиков нет.

Время от времени "цепь" разделяется на группы по 20-50 человек, они перемещается с места на место вдоль центральных улиц Минска. Люди также подходят к различным ведомственным учреждениям.

Подобные "цепи солидарности" последнюю неделю образуются не только в центре белорусской столицы, но и во многих других местах Минска, а также в регионах. Такая форма собраний имеет целью поддержать участников акций протеста в стране, пострадавших от насилия силовиков. Первоначально живые "цепи" состоялись из женщин в белой одежде. Сейчас среди таких групп людей можно заметить людей и в других цветах.