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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Мишель подчеркнул, что происходящее в Белоруссии неприемлемо и "только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель во вторник обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России [Владимиром] Путиным. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - указано в сообщении.

В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении экстренного саммита глав государств и правительств ЕС в формате видеоконференции для разработки общего ответа Евросоюза на ситуацию в Белоруссии. В опубликованном письме к лидерам ЕС Мишель подчеркнул, что происходящее в Белоруссии неприемлемо, "насилие должно прекратиться", виновные должны быть наказаны, для чего ЕС начал работу над санкциями. По его словам, "выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми".

14 августа ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав МИД стран сообщества. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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